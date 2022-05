Bundesärztekammer

Krankenhausreform jetzt angehen - Strukturen zukunftsfähig gestalten

Berlin (ots)

Zur heutigen Vorstellung der "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" erklärt Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer:

"Es ist gut, dass die Politik endlich die längst überfällige Reform der Krankenhausstrukturen angeht. Ohne tiefgreifende Veränderungen droht in absehbarer Zeit ein Kollaps der stationären Versorgung. Konkret brauchen wir eine Krankenhausvergütung, die sich am Menschen und am Versorgungsbedarf orientiert. Wir brauchen eine Krankenhausplanung, die überall in Deutschland eine hochwertige Versorgung sicherstellt. Und schließlich müssen Bund und Länder gemeinsam den Investitionsstau von mehr als 30 Milliarden Euro in den Krankenhäusern auflösen.

Vor dem Hintergrund der komplexen Herausforderungen bleibt es allerdings unverständlich, warum die Vertreter der ärztlichen Selbstverwaltung mit ihrem Erfahrungswissen bei der Besetzung der Kommission nicht berücksichtigt worden sind."

