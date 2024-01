Joyn

Spaß, Chaos und ungewöhnliche Jobs quer durch Europa: die neue Dokutainment-Reihe "Mitarbeiter des Monats - mit Sascha Hellinger" startet am Samstag auf Joyn

München (ots)

Irrwitzige Aufgaben, kuriose Begegnungen und lustige Reaktionen. Joyn zeigt die neue Dokutainment-Reihe "Mitarbeiter des Monats - mit Sascha Hellinger" ab Samstag, 13. Januar 2024. Der erfolgreiche YouTuber und Streamer Sascha Hellinger aka "UnsympathischTV" (2.780.000 Abonnent*innen auf YouTube) stellt sich in dem neuen Programm den außergewöhnlichsten Jobs quer durch Europa.

Sascha Hellinger: "Ich hatte wirklich keine Ahnung was mich erwartet - von den Jobs bis hin zu den Ländern. Mein Highlight der ganzen Reise war auf jeden Fall der Job in Andorra mit meinem Bruder zusammen. Der Job in Wien hingegen hat mich komplett gebrochen, in der Folge wird man mich kein einziges Mal lachen sehen."

Das ist "Mitarbeiter des Monats - mit Sascha Hellinger":

Zu Beginn seines Trips ist Sascha vor allem eines: unwissend unterwegs. Seine Community entscheidet durch einen Aufruf auf Social Media, welchen Jobs sich das YouTube "Urgestein" stellen muss. Den Berufsfeldern sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von Kanalmitarbeiter über Bergführer bis zum Feuerkünstler kann alles passieren. Auf seiner Reise stehen ihm immer wieder Content Creator*innen wie Inscope21 (2.740.000 Abonnent*innen auf YouTube), als Überraschungsgäste zur Seite. In Anlehnung an seine erfolgreichen YouTube Videos reagiert Sascha gemeinsam mit seinen Gäst*innen retrospektiv im gewohnten "UnsympathsichTV"-Stil auf die Abenteuer. Der Entertainer bleibt seinem beliebten Stil treu und präsentiert mit den beruflichen Herausforderungen eine neue Facette seiner Persönlichkeit. Kann Sascha die verschiedenen Aufgaben erfolgreich bewältigen? Welcher Job bringt ihn an seine Grenzen?

Produziert wird "Mitarbeiter des Monats - mit Sascha Hellinger" von der lehof GmbH.

Auf Joyn startet das Format "Mitarbeiter des Monats - mit Sascha Hellinger" exklusiv am 13. Januar 2024. Jeden Samstag erscheint eine weitere der insgesamt sechs Episoden zuerst auf Joyn und anschließend auf Sascha Hellingers YouTube-Kanal.

