Kreuzverhör zum Start von "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn: Danni Büchners Töchter stellen Jasmin Herren zur Rede

Auf Mama lassen sie nichts kommen! Die Töchter von Danni Büchner, Joelina und Jada Karabas, trauen ihren Augen nicht. Bei ihrer Realityshow-Premiere im "Forsthaus Rampensau Germany" steht am Freitag, 8. Dezember, Jasmin Herren mit ihrem neuen Partner Philipp Bender vor ihnen. Joelina reagiert emotional: "Ich heule nicht - aber ich könnte heulen. Ich kann das nicht mit ihr! Oh nein, die geht mir jetzt schon auf den S*ck!"

Schwester Jada erklärt, weshalb der Einzug von #ForsthausRampensau-Mitbewohnerin Jasmin Herren so große Aufregung beim Geschwister-Duo verursacht: "Jasmin war im Dschungel und meinte vor dem Einzug, sie möchte nicht so rumjammern wie Danni Büchner und so viel über ihren Mann reden." Joelina ordnet ein: "Wenn man gegen mich spricht, ist mir das egal, aber ich kann das nicht anhören, wenn es gegen meine Mutter geht. Ich will es aber trotzdem mit ihr klären und sie fragen, warum sie das gesagt hat."

Gesagt, getan: Ohne kostbare Zeit zu verschenken, zitieren die beiden Jasmin Herren am Freitag im #ForsthausRampensau direkt zum Kreuzverhör. Klärung oder Riesenkrach? Wie reagiert Jasmin Herren in der ersten Folge des neuen Joyn-Reality-Hits "Forsthaus Rampensau Germany" auf die drängenden Fragen von Jada und Joelina Karabas?

Das ist "Forsthaus Rampensau Germany":

Die erfolgreiche, erste Reality-Show aus Österreich: "Forsthaus Rampensau" feierte schon mit den ersten beiden Staffeln beim österreichischen Sender ATV Rekordwerte. Und auch online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert "Forsthaus Rampensau" Video Views im Millionenbereich. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH.

"Forsthaus Rampensau Germany" startet am Freitag, 8. Dezember, auf Joyn. Wer nach Folge 1 direkt weiterschauen will, kann sich freuen: Joyn veröffentlicht jeden Freitag eine Doppelfolge des neuen Reality-Hits.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell