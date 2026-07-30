Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH

didacta stellt Motto für 2027 vor: Bildung am Limit? Vielfalt. Qualität. Innovation.

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Darmstadt (ots)

Die größte Bildungsmesse Europas rückt die Herausforderungen eines zunehmend belasteten Bildungssystems in den Fokus und gibt mit drei Top-Themen wichtige Impulse für die Zukunft der Bildung. Nach neun Jahren kehrt die didacta an den Messestandort Hannover zurück und zeigt damit wieder Präsenz im Norden Deutschlands.

Wie sichern wir Bildungsqualität in Zeiten von Fachkräftemangel, wachsender Heterogenität und gesellschaftlichem Wandel? Diese Frage steht im Mittelpunkt der didacta 2027, die vom 23. bis zum 27. Februar 2027 in Hannover stattfindet. Mit ihrem Motto "Bildung am Limit? Vielfalt. Qualität. Innovation." greift Europas größte Bildungsmesse die aktuellen Herausforderungen entlang der gesamten Bildungskette auf und macht zugleich deutlich: Zukunftsfähige Bildung entsteht dort, wo Vielfalt gelebt, Qualität gesichert und Innovation ermöglicht wird. Der Titel ist bewusst als Frage formuliert. Fachkräftemangel, wachsende Heterogenität der Lernenden, knappe Ressourcen und der rasante technologische Wandel, insbesondere durch künstliche Intelligenz, setzen Bildungseinrichtungen und Bildungsverantwortliche unter Druck. Ob dieses Limit eine Grenze markiert oder einen Wendepunkt, entscheidet sich daran, wie das Bildungssystem jetzt antwortet. Genau diese Antwort greift das Motto in den drei Begriffen auf.

Vielfalt benennt den Ausgangspunkt. Lernende bringen heute unterschiedlichste Voraussetzungen, Biografien und Bildungswege mit. Diese Heterogenität ist Realität und Ressource zugleich. Bildungsangebote, die Vielfalt ernst nehmen, eröffnen Teilhabe, statt Hürden aufzubauen.

Qualität benennt den Anspruch. Gerade unter Druck darf Bildung ihre Standards nicht absenken. Qualität bedeutet: fundierte Didaktik, professionelles Personal, verlässliche Strukturen und der Mut, neue Werkzeuge an ihrem tatsächlichen Beitrag zum Lernen zu messen, nicht danach, wie neu sie sind.

Innovation benennt den Weg. Innovation heißt nicht, dem nächsten Trend zu folgen, sondern Neuerungen so in die Praxis zu bringen, dass sie Lehrende entlasten und Lernende stärken. Die didacta zeigt, wie das gelingt: mit Lösungen, die den Sprung aus dem Konzept in den Bildungsalltag geschafft haben.

Das Motto versteht sich damit als Arbeitsauftrag: Ein überlastetes System braucht keine Durchhalteparolen, sondern Angebote, die im Alltag von Kitas, Schulen, Ausbildungsbetrieben und Weiterbildungseinrichtungen tatsächlich ankommen. Die didacta schafft für solche Angebote Sichtbarkeit und bringt die Menschen zusammen, die sie umsetzen.

"In der Bildungsbranche erleben wir täglich, wie groß der Handlungsdruck in vielen Bereichen geworden ist" sagt Dinah Korb, Geschäftsführerin der Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH. "Gleichzeitig sehen wir aber auch die enorme Innovationskraft von Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Wissenschaft und Politik. Die didacta bietet den Raum, um erfolgreiche Ansätze sichtbar zu machen, Perspektiven auszutauschen und gemeinsam Lösungen für die drängenden Herausforderungen unseres Bildungssystems zu entwickeln. Mit dem Motto 'Bildung am Limit? Vielfalt. Qualität. Innovation.' setzen wir bewusst ein Zeichen für den konstruktiven Dialog und den Mut, Bildung aktiv weiterzuentwickeln", so Korb.

Die didacta versteht sich als Plattform für Orientierung, Dialog und neue Ideen. Sie zeigt praxisnahe Lösungsansätze für die Herausforderungen im Bildungsbereich, fördert den Austausch zwischen allen relevanten Akteurinnen und Akteuren des Bildungssystems und setzt Impulse für die Bildungsentwicklung der kommenden Jahre.

Rückkehr nach Hannover

Mit der didacta 2027 kehrt die Bildungsmesse nach neun Jahren erstmals wieder nach Hannover zurück. Die Veranstaltung wird in enger Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Landeshauptstadt Hannover durchgeführt. Damit wird die niedersächsische Landeshauptstadt erneut zum zentralen Treffpunkt für pädagogische Fachkräfte, Bildungsanbieter, Unternehmen, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.

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