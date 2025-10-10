Joyn

Abgesägt noch vor dem Einzug! Yeliz Koc zieht ins "Forsthaus Rampensau Germany"

München (ots)

Gebirgsbrise gegen gesiebte Luft. Unverbauter Alpenblick gegen schwedische Gardinen. Reality-Star Yeliz Koc bereitet sich auf den Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" vor. Aber mit wem? Anstatt schon bald auf Joyn mit Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht auf Titeljagd in den österreichischen Alpen zu gehen, muss sich die "Promi Big Brother"-Siegerin von 2023 plötzlich anderweitig umsehen. Denn Jimi Blue wird von ganz offizieller Stelle abgesägt - noch bevor er überhaupt einen Fuß ins #ForsthausRampensau setzen kann.

Doch wo Not am Mann ist, ist der Sportsgeist besonders groß: "Promi Big Brother"-BFF Dilara Kruse (Ehemann Profifußballer Max Kruse) zieht statt Jimi Blue Ochsenknecht ins #ForsthausRampensau ein. Werden die beiden nicht nur zu Oberförsterinnen gewählt, sondern auch zu den beiden größten Rampensäuen der neuen Staffel gekürt?

Siegessicher machen Yeliz und Dilara den acht weiteren #ForsthausRampensau-Paaren eine Ansage: "Wir ziehen ein, um zu gewinnen. Dilara ist laut und trägt ihr Herz auf der Zunge. Yeliz ist ruhig, aber hat alles im Blick und scannt jeden Menschen. Wir ergänzen uns perfekt!"

Gegen wen müssen sich Yeliz und Dilara schon in Kürze auf Joyn als größte Rampensäue beweisen?

Die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" startet schon im Herbst 2025 kostenfrei auf Joyn

