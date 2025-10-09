Joyn

Anne Will, Nina Chuba, Oliver Welke und Guido Maria Kretschmer zocken mit Joko & Klaas in "Das Duell um die Geld" auf Joyn um richtige Antworten

Unterföhring (ots)

Joyn setzt wieder alles auf Quiz! Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden in "Das Duell um die Geld" ab Mittwoch, 29. Oktober 2025 auf Joyn wieder gute Freundinnen und Freunde zum abgezockt-unterhaltsamen Spieleabend und guten Gesprächen ein. Am Pokertisch wird um richtige Antworten auf Quizfragen gezockt.

Wer geht All-in? In den neuen Folgen "Das Duell um die Geld" nehmen am Pokertisch Platz:

Folge 1: Journalistin Anne Will, Comedian Felix Lobrecht, Content Creator Tahsim Durgun

Folge 2: Musikerin Nina Chuba, Schauspieler Elyas M'Barek, Moderator Johannes B. Kerner

Folge 3: Sängerin Kayla Shyx, Moderator Oliver Welke, Musiker Mark Forster

Folge 4: Moderatorin Katrin Bauerfeind, Comedian Torsten Sträter, Schauspieler Nico Stank

Folge 5: Autor Oliver Polak, Moderatorin Melissa Khalaj, Creative Director Thomas Hayo

Folge 6: Comedian Axel Stein, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Rapper Montez

Folge 7: Sängerin Alli Neumann, Designer Guido Maria Kretschmer, Musiker Smudo

Folge 8: Journalistin Anna Dushime, Schauspieler Kida Khodr Ramadan, Moderator Louis Klamroth

Wie funktioniert das Quizpokern?

Bei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. Joko, Klaas und ihre Gäste setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich am Pokertisch zum Bankrott? Wer behält die Nerven und blufft sich zum Sieg? Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter bei "Das Duell um die Geld".

Produziert wird "Das Duell um die Geld" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn.

"Das Duell um die Geld" - acht neue Folgen ab 29. Oktober 2025 immer mittwochs kostenlos streamen auf Joyn

