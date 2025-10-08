Bester September aller Zeiten: Joyn wächst weiter stark
München (ots)
Zweistelliges Wachstum auch im September für den ProSiebenSat.1-Superstreamer: Im Vergleich zum September 2024 erreicht Joyn ein Plus von 60,9 Prozent mit 8,7 Millionen Zuschauer:innen (Z ab 3), die Watchtime steigert sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35 Prozent. Damit bestätigt Joyn mit dem besten September seiner Geschichte seine gute Form. Stärkster Wachstums-Motor ist das Reality-Original "The Power", das Joyn-Original "Good Luck Guys" sowie das NCIS-Franchise.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.10.2025; Joyn: internal Data. (06.10.2025);
Pressekontakt:
Eva Gradl
CvD Communications Joyn
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127
eva.gradl@seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell