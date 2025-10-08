Joyn

Bester September aller Zeiten: Joyn wächst weiter stark

München (ots)

Zweistelliges Wachstum auch im September für den ProSiebenSat.1-Superstreamer: Im Vergleich zum September 2024 erreicht Joyn ein Plus von 60,9 Prozent mit 8,7 Millionen Zuschauer:innen (Z ab 3), die Watchtime steigert sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35 Prozent. Damit bestätigt Joyn mit dem besten September seiner Geschichte seine gute Form. Stärkster Wachstums-Motor ist das Reality-Original "The Power", das Joyn-Original "Good Luck Guys" sowie das NCIS-Franchise.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.10.2025; Joyn: internal Data. (06.10.2025);

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell