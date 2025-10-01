Joyn

Rekord. Joyn feiert das beste dritte Quartal seiner Geschichte

Lineare ProSiebenSat.1-Sender wachsen

München (ots)

Es läuft bei Joyn. Das dritte Quartal 2025 ist das beste dritte Quartal in der Geschichte des Superstreamers. Sowohl die Zahl der Nutzer:innen als auch die Watchtime wachsen im Vergleich zum dritten Quartal 2024. Die sieben linearen Sender - SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku - wachsen in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer im dritten Quartal um satte +1,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 20,7 Prozent Marktanteil. Joyn. Die Nutzung steigt um 45 Prozent Joyn glänzt mit dem besten dritten Quartal aller Zeiten: Die Nutzung steigt um satte 45 Prozent bei der Watchtime, bei den Nutzer:innen verzeichnet Joyn ein Wachstum um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Stark laufen insbesondere die Joyn-Realitys "The Power" und "Good Luck Guys", der SAT.1-Hit "Villa der Versuchung", die SAT.1-Serie "Die Spreewaldklinik" und das NCIS-Franchise. SAT.1. Starkes Wachstum in der Prime Time SAT.1 wächst um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum dritten Quartal 2024 und kommt auf gute 5,7 Prozent Marktanteil in seiner Senderzielgruppe (Zuschauer 14-59 Jahre). Besonders erfolgreich: die Prime Time. Mit einem Mix aus Fußball, der neuen Reality-Show "Villa der Versuchung", der Factual-Reihe "Der SAT.1 Check" und Shows wie "Das große Backen" und "Das 1% Quiz" legt der Sender in der Prime (20:15 bis 23:15 Uhr) um satte 1,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent zu - im August lag SAT.1 in der Prime Time erstmals seit 34 Jahren vor RTL. ProSieben. "TV total" räumt ab ProSieben beschließt das dritte Quartal mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 Jahre) und damit auf Vorjahresniveau. ProSieben freut sich mit "TV total" und Sebastian Pufpaff über den besten Seasonauftakt seit vier Jahren. Joko & Klaas gewinnen deutsche Fernsehpreise und mit #ESGQ die Zuschauer. Heidi Klum feiert das "HeidiFest" und sorgt für höchste mediale Aufmerksamkeit. Kabel Eins. True-Crime-Programme stärken den Freitag Bestwerte in der Prime Time bei Kabel Eins: Die neue True-Crime-Strecke macht den Freitagabend so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Der Sender schließt das Quartal mit 4,1 Prozent in seiner Senderzielgruppe (Zuschauer 14-59 Jahre) ab. Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.10.2025 (vorläufig gewichtet); Joyn: internal Data (30.09.2025)

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell