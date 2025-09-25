Joyn

Aus dem Promi-Himmel in die Reality-Hölle? Diese Stars beichten ab Donnerstag, 23. Oktober, Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen" auf Joyn ihre Sünden

"Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen", verkündet Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones zum Start von "Das große Promi-Büßen". Deshalb hat sie zehn schwarze Reality-Schafe zusammengetrieben und gibt ihnen ab Donnerstag, 23. Oktober, auf Joyn die Chance, im Büßen Reue zu zeigen:

Taktieren, die Konkurrenz abdrängen - so hat sich Serkan Yavuz bisher einen Namen gemacht. Dazu ein dramatischer Untreue-Skandal. Der Reality-Star hat sich auf viele Arten für "Das große Promi-Büßen" qualifiziert. Aber kann sich der Meister des windigen Strategiespiels nochmal aus der Affäre ziehen und das #PromiBüßen mit weißer Weste und dem Preisgeld verlassen? Was er und seine Mit-Büßer:innen noch nicht wissen: Erstmals entscheiden allein die Zuschauer:innen in der Joyn-App darüber, welcher reumütige Star die ehrlichste Haut beweist und "Das große Promi-Büßen" gewinnt. Wem nehmen sie tatsächlich die Buße ab?

Mit von der Partie ist Serkans Bestbekannte Emma Fernlund, die bereits bei ihrer gemeinsamen "The Power"-Teilnahme und mit "sommerlichen Ausrastern" für Aufhorchen sorgte: "Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift", warnt sie vor dem Einzug ins spartanisch eingerichtete #PromiBüßen-Camp, "da bin ich sofort auf Abwehrhaltung."

In ihre zweite Halbzeit gehen beim #PromiBüßen derweil auch Jörg Dahlmann, der unehrenhaft vor die Himmelstür gesetzte Fußballkommentator und Musikerin Edith Stehfest. Reichen sich die beiden Ex-Dschungelcamper reumütig die Hand oder pfeifen sie im nächsten Wortgefecht direkt die Verlängerung an? Denn Edith behauptet felsenfest: "Ich, durch meine Perspektive, hab nicht das Gefühl, dass ich was büßen muss."

Für zügige Impulsreaktion ist auch Mit-Camper Rafi Rachek bekannt: "Ich bin beim großen #PromiBüßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin", gibt der Reality-Star zu. Ob im Camp der alte Partnerschafts-Zwist mit Theresia Fischer wieder hochkocht oder ob sich der Rettungssanitäter komplett rehabilitieren kann? Das ehemalige #GNTM-Model Theresia gibt sich vor dem Einzug ins Camp jedenfalls unerschütterlich: "Ich glaube, von der Spezies wie mir, bei uns Reality-Stars, gibt es nicht viele."

Das ebenso ehemalige #GNTM-Model Linda Braunberger sichert sich mit einer genauso scharfen Zunge den Einzug ins #PromiBüßen-Camp: "Ich bin hilfsbereit und brauche nicht viel zum Überleben. Da kommt das Dorfkind aus mir raus", gibt sie sich zunächst friedfertig. Und legt direkt nach: "Wenn mir aber einer dumm kommt, bin ich der Meister in Provokation." Welche Fehltritte serviert ihr Olivia Jones in der "Runde der Schande"?

Ob sich diese Frage auch Bellydah Venosta bereits stellt? Schließlich spricht die Reality-Bekanntheit von sich in Interviews auch als einer "Mega-Red-Flag". Ob sie diese beim #PromiBüßen grün umfärben kann?

Mehr Drama = mehr Sendezeit? Reality-Newbie Vanessa Brahimi hat ihre Hausaufgaben gemacht: Zu polarisieren ist für sie schon voll normal, und dennoch will sie sich in Olivia Jones' "Runde der Schande" begangenem Fehlverhalten stellen. Wie ehrlich geht sie mit sich selbst ins Gericht?

Nicht weniger kampflustig zeigt sich in der Regel auch Diogo Sangre vor allem im Fight um weibliche Aufmerksamkeit in einer bunten Mischung von Reality-Programmen wie #ForsthausRampensau. Aber auch vor, im und nach dem Auftritt im echten Boxring geht es mit Diogo rund. Knockout oder Meister-Büßer? Wie entscheiden die Zuschauer:innen im Finale von "Das große Promi-Büßen"?

"Das große Promi-Büßen" wird produziert von Banijay Productions Germany.

Die vierte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf Joyn. Am 30. Oktober lädt ProSieben dann zum #PromiBüßen-Binge-Watching der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein.

Hashtag: #PromiBüßen

