Mehr Reichweite, mehr Watchtime - mehr Joyn: ProSiebenSat.1-Superstreamer wächst im August zweistellig

Alles auf Joyn ... wächst! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 steigert ihre Nettoreichweite (Z ab 3) im August um 88,9 Prozent und erreicht 8,7 Millionen Zuschauer:innen. Die Video-on-Demand-Nutzung wächst um sehr starke 82 Prozent (Gesamtwachstum der Watchtime: 51 Prozent).*

Top-Format des Monats und klarer Wachstums-Treiber im August ist die SAT.1-Realityshow "Villa der Versuchung", ebenfalls äußerst stark das Joyn-Original "Good Luck Guys" sowie die Serien "Spreewaldklinik" und "Die Landarztpraxis".

