Noch mehr Sport auf dem Superstreamer: Joyn nimmt neuen FAST-Channel "Dyn Sport Mix" ins Programm

München

Sport ohne Ende: Ab sofort können die Joyn-Zuschauer:innen noch mehr Sport sehen. Pünktlich zum Start der neuen Saison der Handball-Bundesliga nimmt die ProSiebenSat.1-Streamingplattform den neuen FAST-Channel "Dyn Sport Mix" ins Programm, der am Sonntag, 31. August, um 15:00 Uhr live das Match Füchse Berlin gegen Bergischer FC zeigt.

Auf dem kostenlosen linearen Sender gibt es rund um die Uhr Live-Sport und er begeistert alle Sport-Fans zusätzlich mit Hintergrundwissen zu ihren Lieblings-Wettbewerben. Dazu gehören Live-Turniere und Re-Live-Spiele in Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Feldhockey sowie Magazine und Highlight-Formate für die Extraportion Sportberichterstattung.

Der neue FAST-Channel ergänzt künftig das Joyn-Sport-Portfolio rund um "ran Sat.1 Bundesliga", Eishockey, DTM, Rugby, die European League of Football, Handball, Wrestling und den Tennis Channel.

Den neuen FAST-Channel "Dyn Sport Mix" gibt es ab sofort rund um die Uhr kostenlos auf Joyn.

