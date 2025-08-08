Herausragendes Wachstum im Juli für den ProSiebenSat.1-Superstreamer: Joyn verdoppelt Video On Demand-Nutzung
München (ots)
Juli-Regen lässt Joyn aufblühen: Die ProSiebenSat.1-Streamingplattform legt um starke 70,3 Prozent bei der Nettoreichweite zu und erreicht 9,1 Millionen Zuschauer:innen. Mit unglaublichen 96 Prozent Plus verzeichnet Joyn im Juli 2025 nahezu eine Verdoppelung seiner Video on Demand-Nutzung. (alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat)
Die stärksten Joyn-Programme und Wachstumstreiber im Juli sind die Erfolgs-Realityshows "Villa der Versuchung", "Match my Ex" und "Beauty & the Nerd", das NCIS-Franchise und die SAT.1-Serie "Die Spreewaldklinik".
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.08.2025; Joyn: internal Data. (06.08.2025)
