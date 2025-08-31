Joyn

"Hier werde ich zur Ratte!" Joyn startet ab Montag in der neuen Strategy-Reality-Show "The Power" ein Spiel voller Intrigen

Bild-Infos

Download

München (ots)

München, 31. August 2025. Täusche, bevor du getäuscht wirst. Hintergehe, bevor du hintergangen wirst. Eliminiere, bevor du eliminiert wirst. Joyn startet ab Montag, 1. September 2025, in 50 Folgen der neuen Strategy-Reality-Show "The Power" ein Spiel voller Intrigen. Nur wer am skrupellosesten lügt, am besten blufft und seine eigenen Verbündeten verrät, kann bei "The Power" 40.000 Euro gewinnen. "Ich bin die spitzeste, intriganteste und hinterhältigste Person, die es im deutschen Reality-TV gibt", kündigt Matthias Mangiapane an. Dilara Kruse stellt klar: "Ich bin ein netter Mensch, aber hier werde ich zur Ratte!" Kader Loth pflichtet ihr bei: "Ich trage mein Pokerface seit 50 Jahren. Aber hier vertraue ich nicht mal meinem eigenen Schatten." Reality-Fuchs Serkan Yavuz, bekannt für sein taktisches Geschick, schickt ein Stoßgebet gen Himmel: "Reality-Gott, steh mir bei!"

Neben Kader Loth, Dilara Kruse, Matthias Mangiapane und Serkan Yavuz treten auch Cosimo Citiolo, Vanessa Nwattu, Aaron Königs, Lorik Bunjaku, Emma Fernlund und ihre Mutter Julia Bimbaum, Isi Atli, Nadja Großmann, Lucas Schwarze und Leon Machère bei "The Power" zum Machtspiel an.

Alte Fehden. Neue Intrigen.

Um im Spiel weit zu kommen, gilt es kluge Allianzen zu bilden. Doch die Beziehungen der Spieler sind ein Pulverfass: Cosimo trägt Serkan seinen Verrat bei "The 50" nach. Matthias und Dilara lieferten sich bei "Promi Big Brother" hitzige Wortgefechte. Vanessa und Serkan sind gezeichnet von ihrer gemeinsamen Zeit im "Sommerhaus der Stars". Zwischen Emma und Lorik herrscht seit "Temptation Island VIP" böses Blut. Kurz vor Drehstart (März 2025) war Serkans Trennung von (Ex-)Frau Samira bekannt geworden. Bei "The Power" gesteht er seinen Seitensprung: "Ich will es nicht schönreden und es gibt nichts zu entschuldigen. Man betrügt einfach nicht." Ob Emma - zu diesem Zeitpunkt noch vergeben - ihm über die Trennung hinweghelfen kann?

So funktioniert "The Power":

Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player die Macht - er belohnt, er bestraft, er nominiert. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer Power Player ist. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.

Alles auf Joyn!

Auf Joyn entgeht den Reality-Fans nichts: Der Superstreamer zeigt 50 Folgen "The Power" ab Montag, 1. September, fünf Wochen lang immer montags bis freitags in Doppelfolgen. Auf ProSieben können die Zuschauer:innen ab Dienstag, 2. September, im "The Power Highlight Cut" kompakt die stärksten Momente von "The Power" sehen.

"The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn.

"The Power" - 50 Folgen, ab Montag, 1. September 2025, immer montags bis freitags in Doppelfolgen, kostenlos auf Joyn

"The Power Highlight Cut" - fünf Folgen, ab Dienstag, 2. September, auf ProSieben

Über Joyn Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Pressekontakt: Lisa Wittke Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129 lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172 isabella.toennes@seven.one Joyn Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell