Deutscher Verband Ergotherapie e.V. (DVE)

Sturzprophylaxe: Risiken wie Oberschenkelhalsbruch mindern

Karlsbad (ots)

Senior:innen lernen bei Ergotherapeut:innen den gesamten Organismus herauszufordern und dadurch sicher und selbstbewusst zu gehen

Das Alter bringt Veränderungen wie nachlassende Muskelkraft, eingeschränktes Gleichgewicht und andere gesundheitliche Beeinträchtigung mit sich, die wiederum ein erhöhtes Sturzrisiko nach sich ziehen. "Spätestens ab 65 empfiehlt es sich, sich mit den Themen "Sturz" und "Sturzgefahren" auseinanderzusetzen", legt Elmar Weinbeer, Ergotherapeut im DVE (Deutscher Verband Ergotherapie e.V.), nahe und das nicht ohne Grund. Ab diesem Alter nimmt das Sturzrisiko zu, es häufen sich die Fälle einer Hüftfraktur. Ergotherapeut:innen bieten Senioren Optionen an, um der Sturzgefahr vorzubeugen. Denn: Sich zu schützen ist wichtig und machbar.

In Deutschland trifft die Diagnose "Hüftfraktur" jährlich bis zu neun Prozent der über 65jährigen. Die landläufig als Oberschenkelhalsbruch bekannte Verletzung ist zu Recht gefürchtet. Oft treten sogar schwere Komplikationen mit einer vergleichsweise hohen Todesrate auf: Über zehn Prozent überleben die Folgen ihrer sturzbedingten Verletzung wegen einer Thrombose, Lungenembolie oder Lungenentzündung nicht. Wer sich - am besten sein Leben lang - viel bewegt, macht daher schon eine Menge richtig. Durch Bewegung lässt sich bekanntermaßen vielen Alterszipperlein etwas entgegensetzen; ausreichend und richtige Aktivitäten können das eigene Sturzrisiko eindämmen. Aber reicht das? "Wer auf Nummer sicher gehen möchte, ist mit einer entsprechenden Sturzprophylaxe besser beraten", bestätigt der Ergotherapeut Elmar Weinbeer. Ergotherapeut:innen bieten zur Sturzprophylaxe Kurse in der Gruppe oder Einzelberatungen an. Wer bereits eine gesundheitliche Einschränkung hat oder etwa wegen einer Wirbelsäulenfraktur nur noch über eine verminderte Gehfähigkeit verfügt, kann von seinem Arzt oder seiner Ärztin eine Blankoverordnung mit der Diagnose SB1 erhalten. Dann übernehmen Krankenkasse oder -versicherung die Kosten für therapeutische Maßnahmen zur Sturzprophylaxe.

Dank ergotherapeutischem Training für Senioren: Verbesserung von Gleichgewicht und Mobilität

Um die aktuelle persönliche Situation ihrer Patient:innen und Klient:innen in puncto Mobilität und Sturzrisiko besser beurteilen zu können, führen Ergotherapeut:innen zunächst Testungen wie beispielsweise den in der Geriatrie (Altersmedizin) üblichen sogenannten "Timed Up and Go-Test" durch. Darüber hinaus fließen ihre Erfahrungen und die Beobachtungen, die sie machen ebenso wie eine Gang- und Bewegungsanalyse mit in ihre erste Einschätzung ein. Besteht bereits eine erhöhte Sturzgefahr? Und welche Ansätze kommen in Betracht? "Sehr beliebt - und man sollte nie unterschätzen, wie wichtig es ist, dass die Menschen das mögen, was sie tun - sind Kurse in der Sturzpräventions-Gruppe", berichtet der Ergotherapeut Weinbeer aus seiner Praxis. Er weiß, wovon er spricht. Seit Jahren führt er Gruppentrainings mit Senioren durch. Was als 10-wöchiger Kurs für ältere Menschen begann, hat sich zur Dauereinrichtung mit mehreren Gruppen entwickelt, die parallel laufen. "Der soziale Aspekt, die regelmäßigen Treffen mit anderen in derselben Lebensphase und -situation motivieren enorm - ebenso wie die lockere Stimmung, die alle miteinander erzeugen", erklärt der Ergotherapeut. Gemeinsam trainieren Senioren bei ihm sämtliche Basics die nötig sind, um sich in jeder Situation souverän zu bewegen, sicher zu gehen oder zu laufen.

Ergotherapeut:innen fördern die Alltagskompetenz und Selbstsicherheit von Senioren

Dazu gehören Elemente wie Kraftaufbau, Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit oder Schrittgeschwindigkeit. Wer das als langweiliges Üben abtut, wird bei Ergotherapeut:innen eines Besseren belehrt, denn hier geht es nicht um das rein funktionale Ausüben bestimmter Bewegungen, sondern es besteht immer ein Alltagsbezug. Das Gehen üben die Senioren unter Moderation ihrer Ergotherapeutin oder ihres Ergotherapeuten analog zu Situationen, wie sie sie täglich erleben. Sie gehen mit dem Schirm in der Hand, mit Einkaufstasche am Arm oder einem Tablett mit Geschirr und in anderen Konstellationen ihres Alltags. Oder sie haben in den Weg gelegte Hindernisse und Stolpersteine zu überwinden; auch gehen sie gemeinsam spazieren. Bei älteren Menschen nimmt die Fähigkeit, sich beim Gehen miteinander zu unterhalten und sich dabei anzusehen, mit zunehmendem Alter ab; Senioren neigen dazu, stehenzubleiben, wenn sie dem oder der anderen etwas sagen. "Ein solches Verhalten wäre an sich nicht schlimm", sagt Weinbeer "aber es zeugt von der eigenen Unsicherheit". Daher geht es beim ergotherapeutischen Training zur Sturzprophylaxe sowohl um die körperlichen Fähigkeiten als auch um das Verknüpfen der Sinne. Es gilt, den gesamten Organismus wieder herauszufordern und fit zu halten und Unsicherheiten so weit als möglich auszumerzen. So wächst das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, die Senioren entwickeln wieder ein gutes Körper- und Selbstbewusstsein - eine wichtige Voraussetzung, um die Sturzgefahr einzudämmen.

Ergotherapeut:innen beziehen Angehörige und das Umfeld von Senioren ein

Eine maßgebliche Rolle spielt auch das Umfeld, welches Ergotherapeut:innen häufig mit in ihre Interventionen einbeziehen. Sie hören sich die Sichtweise, Sorgen und Wünsche von Angehörigen an, was durchaus von dem abweichen kann, was die betroffenen Senioren sich vorstellen. Ergotherapeut:innen versuchen dann, einen Konsens zu erreichen und vermitteln, um die Bedürfnisse aller Familienangehörigen zu berücksichtigen - immer mit dem Blick auf die Fähig- und Möglichkeiten der älteren Menschen. So gelingt es meist, Missverständnisse auszuräumen und Befindlichkeiten zu klären. "Die eigenen Kinder neigen in jede Richtung dazu, die Fähigkeiten der altgewordenen Eltern falsch einzuschätzen", weiß Weinbeer. Das Ziel ist immer, die Senioren gerade in Hinblick auf die Sturzprophylaxe so in die Teilhabe zu bringen, dass sie sich entweder aktiver beteiligen oder - falls das Umfeld sie über die Maßen einbindet und fordert - es nicht zu einer Überforderung kommt. Optimalerweise sollten alle an einem Strang ziehen, denn unterm Strich geht es darum, Senioren so zu befähigen, dass sie so lange als möglich aktiv, selbstbestimmt, sturzfrei und gesund in den eigenen vier Wänden leben können.

Informationsmaterial zu den vielfältigen Themen der Ergotherapie gibt es bei den Ergotherapeut:innen vor Ort; Ergotherapeut:innen in Wohnortnähe auf der Webseite des Verbandes unter www.dve.info

Original-Content von: Deutscher Verband Ergotherapie e.V. (DVE), übermittelt durch news aktuell