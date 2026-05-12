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Didacta Verband begrüßt Dr. Jens Brandenburg als neuen Geschäftsführer

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Darmstadt (ots)

Mit Dr. Jens Brandenburg übernimmt ein ausgewiesener Bildungsexperte die Geschäftsführung des Didacta Verbands. Seit Mitte Mai arbeitet Brandenburg in der Geschäftsstelle in Darmstadt. Der Verband gewinnt damit einen erfahrenen Netzwerker mit umfassender Expertise im Bildungswesen.

"Gute Bildung ist die wichtigste Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes. Von der Kita bis zur Erwachsenenbildung leistet die Bildungswirtschaft dazu enorme Beiträge", betont Jens Brandenburg. "Der Didacta Verband vereint mit seinen Mitgliedsunternehmen die gesamte Bandbreite der deutschen Bildungsbranche. In Zeiten großer Umbrüche wollen wir das bildungs- und wirtschaftspolitische Profil des Verbands schärfen und praktikable Lösungen in die Debatte einbringen. Der enge Austausch mit Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und den vielen Bildungspraktikern vor Ort ist mir ein Herzensanliegen."

Brandenburg (40) bringt langjährige politische Erfahrung in seine neue Rolle als Verbandsgeschäftsführer ein. Von 2017 bis 2025 gehörte er der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag an, von 2021 bis 2024 war er Parlamentarischer Staatssekretär bei der damaligen Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger. In dieser Funktion verantwortete er insbesondere die allgemein- und berufsbildende sowie die hochschulpolitische Arbeit des Ministeriums.

"Die Rolle des Didacta Verbands als Impulsgeber, Gestalter und Dialogplattform für die Bildungszukunft wollen wir weiter stärken", erklärt Verbandspräsident Dr. Hans-Joachim Prinz. "Herr Brandenburg vereint fachliche Expertise, strategische Erfahrung und exzellente Kontakte in Politik und Bildungswesen. Wir sind überzeugt, dass er den Verband sichtbarer, relevanter und schlagkräftiger machen wird. Als Vorstand freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit."

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