RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

RWB Fonds erhöht Auszahlungsstand auf 345 Prozent

Drei Private-Equity-Dachfonds zahlen im ersten Quartal 2024 an Privatanleger aus

Bild-Infos

Download

Oberhaching (ots)

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG tätigt in Kürze die ersten drei Auszahlungen im Jahr 2024 an über 5.000 Privatanleger. Die Private-Equity-Dachfonds RWB Asia I und RWB China IV zahlen in ihrer jeweils fünften Ausschüttung 15 Prozent aus. Bei der bereits elften Ausschüttung des RWB China I erhalten Anlegerinnen und Anleger weitere 30 Prozent. Der Auszahlungsstand bei diesem Fonds erhöht sich damit auf 345 Prozent.

"Wir freuen uns, dass wir in diesem wirtschaftlichen Umfeld Auszahlungen in dieser Höhe an unsere Anlegerinnen und Anleger leisten können", sagt Norman Lemke, Vorstand und Mitgründer der RWB. "Das Thema Private Equity für Privatanleger erfährt derzeit auch durch das neue ELTIF-Regime eine erhöhte Aufmerksamkeit. Unsere Auszahlungen sind der beste Beweis dafür, wie dieses Kundensegment erfolgreich von der Anlageklasse profitieren kann - und das bereits seit 25 Jahren", so Lemke weiter.

Neben den drei Ausschüttungen im ersten Quartal kündigt die RWB die nächste Auszahlung beim RWB International III an. Deutschlands größter Private-Equity-Dachfonds im Privatkundensegment wird im Mai 2024 rund 10 Prozent an die betreffenden Anlegerinnen und Anleger auszahlen.

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.de

Original-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuell