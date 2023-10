RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

Fünf weitere RWB Fonds schütten bis zu 20 Prozent an Privatanleger aus

Oberhaching (ots)

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG kündigt die nächsten Auszahlungen an: Im Dezember schütten fünf weitere Private-Equity-Dachfonds zwischen 10 und 20 Prozent aus. Über zehntausend Privatanlegerinnen und -anleger werden in Kürze über alle wichtigen Eckdaten inklusive ihrer individuellen Auszahlungsbeträge informiert. Insgesamt hat die RWB in 2023 dann 16 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 145 Millionen Euro getätigt.

Die auszahlenden RWB Private-Equity-Dachfonds* im Überblick:

RWB Germany II : 10 Prozent (7. Auszahlung)

: 10 Prozent (7. Auszahlung) RWB Secondary III : 10 Prozent (8. Auszahlung)

: 10 Prozent (8. Auszahlung) RWB Secondary IV : 15 Prozent (6. Auszahlung)

: 15 Prozent (6. Auszahlung) RWB Secondary V : 20 Prozent (1. Auszahlung)

: 20 Prozent (1. Auszahlung) RWB Special Situations: 15 Prozent (3. Auszahlung)

"Wir freuen uns, im angespannten Wirtschaftsumfeld des Jahres 2023 über 145 Millionen Euro an unsere Privatanleger auszahlen zu können. Diese anhaltend hohe Ausschüttungsdynamik der letzten Jahre bestätigt unsere Investmentqualität. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden und Vertriebspartner", sagt Norman Lemke, Vorstand der PrivateCapital Emissionshaus AG.

Die fünf Private-Equity-Dachfonds befinden sich allesamt in der sogenannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert, sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.

*im Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet:

RWB Germany II (RWB Special Market GmbH & Co. Germany II KG i.L.); RWB Secondary III (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG i.L.); RWB Secondary IV (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary IV KG i.L.); RWB Secondary V (RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V geschlossene Investment-KG i.L.); RWB Special Situations (RWB Special Market GmbH & Co. Special Situations KG i.L.)

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.de

Original-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuell