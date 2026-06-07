Straubinger Tagblatt

Ukraine - Europa muss zur Diplomatie bereit sein

Straubing (ots)

Der Druck auf Wladimir Putin wächst. Seine markigen Worte können nicht darüber hinwegtäuschen: Militärisch ist der Krieg kaum mehr zu gewinnen. Europa ist enger zusammengerückt, koordiniert seine Hilfe und entwickelt nun eigene diplomatische Initiativen. Dass Putin Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler ins Spiel gebracht hat, ist das indirekte Eingeständnis: Ohne europäische Einbindung wird es keinen Frieden geben. Daraus erwächst eine Verantwortung für die Europäer. Wenn sich tatsächlich eine Chance auf Verhandlungen ergibt, müssen sie bereit und sprechfähig sein.

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