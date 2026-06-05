Straubinger Tagblatt

Die Pflegereform darf pflegende Angehörige nicht in die Resignation treiben

Straubing (ots)

Auch die Pflege zu Hause gibt es für den Staat nicht ganz umsonst. Da ist es für die Regierung verlockend, auch an dieser Stelle nach Einsparpotenzial zu suchen. Nach dem Motto: Jetzt müssen halt alle sparen. Im Vergleich zur Pflege im Heim ist die Pflege zu Hause allerdings die deutlich günstigere Variante. Die Pflegereform darf deshalb nicht dazu führen, pflegende Angehörige in die Resignation zu treiben. Ja, Nina Warken muss harte Entscheidungen treffen. Jedem recht machen wird sie es mit der lange überfälligen Pflegereform nicht können. Die Entscheidungen dürfen aber nicht kontraproduktiv sein. Pflegende Angehörige sparen dem Staat viele Milliarden - die Rechnung dafür will die Koalition lieber nicht präsentiert bekommen.

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