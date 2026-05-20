Straubinger Tagblatt

Enttäuschungen programmiert

Straubing (ots)

Die Reform des Führerscheins, die das Kabinett nun auf den Weg bringt, klingt wie ein Versprechen an eine gebeutelte Generation: Der Weg zur Fahrerlaubnis soll digitaler, moderner und vor allem günstiger werden. Doch wer hofft, dass der Führerschein plötzlich statt 3.400 Euro nur noch die Hälfte kostet, dürfte enttäuscht werden. Die großen Kostentreiber wie Löhne, Sprit, Fahrzeuge oder Prüfungsgebühren bleiben unangetastet. Es wird also Enttäuschungen bei vielen geben, die mit der Anmeldung bei der Fahrschule bis nach der Reform warten.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell