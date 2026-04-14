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Kein Versehen, sondern Teil einer Ideologie

Straubing (ots)

Dass Donald Trump sich nun mit einem KI Bild als Jesus ähnliche Erlöserfigur inszeniert hat, ist kein Versehen, sondern Teil eines politischen Programmes, das Religion entweiht und politische Macht religiös auflädt.(...) Doch er hat gemerkt, dass er zu weit gegangen ist, spricht von einem Witz. Mittlerweile ist das KI-generierte Bild gelöscht. Doch die Gleichzeitigkeit von exzessiver Rhetorik und messianischem Selbstbildnis ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer gefährlichen Ideologie, in der Politik zur Heilsdramaturgie wird und militärische Macht Diplomatie ersetzen soll. Dieser US-Präsident zwingt den Papst, der aus seinem Land kommt, zum entschiedenen Widerspruch. Und Trump sollte die Wirkung auf seine Anhängerschaft nicht unterschätzen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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