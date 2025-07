Desay SV Automotive Europe GmbH

Ausgezeichnet: Desay SV Automotive erhält den Volkswagen Group Award 2025

Wolfsburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Am 1. Juli zeichnete die Volkswagen Gruppe im Rahmen der Supplier Management Conference in Wolfsburg die Gewinner des Volkswagen Group Award 2025 aus. Desay SV Automotive ist stolz, in diesem Jahr als einziger chinesischer Zulieferer in der Kategorie „Costs" ausgezeichnet worden zu sein. Mit der Verleihung in insgesamt zehn strategischen Kategorien würdigt der Konzern herausragende Leistungen seiner Partner und betont die Bedeutung starker, verlässlicher Kooperationen. Die Kategorien orientieren sich an den zentralen Zielen der konzernweiten Beschaffungsstrategie, die weiterhin als Richtschnur für das Performance-Programm dient. Der Award steht für außergewöhnliches Engagement, nachhaltige Zusammenarbeit und eine gestärkte Partnerschaft in einem zunehmend komplexen Marktumfeld.

Im Jahr 2024 erzielte der Brand Group Core des Volkswagen Konzerns – bestehend aus den Marken Volkswagen, Škoda, SEAT, CUPRA und Volkswagen Nutzfahrzeuge – einen Verkaufszuwachs von 2,8 % und verzeichnete weltweit einen Absatz von 4,96 Millionen Fahrzeugen. Als strategischer Partner ist Desay SV mit seinen Displaylösungen in zahlreichen globalen Modellen vertreten und unterstützt damit die großvolumige Fahrzeugproduktion des Volkswagen Konzerns.

Während der Preisverleihung würdigte der Volkswagen Konzern Desay SV als geschätzten Partner. Seit dem Start der Kernprojekte des Konzerns zeigt Desay SV ein konstant hohes Engagement. Mit herausragender Innovationskraft – insbesondere im Bereich der Display-Steuergeräte für CORE-Marken wie SEAT und Škoda – hat Desay SV entscheidend dazu beigetragen, wichtige Durchbrüche in der Serienproduktion und Kostenoptimierung zu erzielen und somit einen bedeutenden Beitrag zur globalen Marktentwicklung des Volkswagen Konzerns geleistet.

Im Jahr 2025 plant die Volkswagen Gruppe die Markteinführung von über 30 Modellen – über Regionen, Marken, Plattformen und Technologien hinweg – und setzt dabei weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit ihren Zulieferpartnern, um ihren Erfolg auszubauen. Desay SV treibt seine Globalisierungsstrategie konsequent voran: Das deutsche Werk von Desay SV Automotive befindet sich bereits im regulären Produktionsbetrieb und der Bau der Smart Factory in Spanien schreitet zügig voran.

Mit den Kernwerten „Offenheit, Full-Stack-Kompetenz und schnelle Umsetzung" baut Desay SV sein lokalisiertes Produktions- und Servicenetz weiter aus, um Produkte und Technologien von höchster Qualität nach Europa und in weitere internationale Märkte zu bringen – und damit nicht nur die Globalisierungsstrategie der Volkswagen Gruppe, sondern auch die vieler weiterer Automobilhersteller zu unterstützen.

Desay SV Automotive begleitet zahlreiche namhafte Automobilhersteller bei der Markteinführung und Weiterentwicklung ihrer Kernmodelle. Dabei profitiert das Unternehmen von seinem tiefgreifenden Verständnis für Marktbedürfnisse, einer agilen und effizienten Entwicklungsarbeit sowie seiner Stärke in der Serienproduktion.

Desay SV baut seine Full-Stack-Forschung und -Entwicklung kontinuierlich aus, stärkt sein globales Serviceangebot, schafft Mehrwert für seine Partner und gestaltet gemeinsam mit ihnen den Wandel der globalen Automobilindustrie aktiv mit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2724824/image_834086_28342575.jpg

