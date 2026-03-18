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Pflege-Azubis - Ein Hoffnungszeichen, aber noch kein Durchbruch

Straubing (ots)

Die aktuellen Zahlen sind ein Hoffnungszeichen. Ob daraus ein echter Durchbruch wird, entscheidet sich daran, ob diejenigen, die jetzt anfangen, in zehn Jahren noch in diesem Beruf arbeiten wollen. Gerade junge Menschen brauchen Dienstpläne, die mit dem Privatleben und der Familie kompatibel sind. Vorgesetzte müssen Überlastung aktiv entgegenwirken. Sonst werden aus nun gefeierten Rekordzahlen demnächst Abwanderungsstatistiken.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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