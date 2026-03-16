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Spritpreis-"Taskforce": Die staatliche Autofahrer-Melkmaschine läuft weiter

Straubing (ots)

Völlig zu Recht richteten die Vertreter der Bundesregierung bei der Auftaktsitzung der "Taskforce" zu den hohen Spritpreisen wütend den Zeigefinger auf die Energie-Multis, die jede Verantwortung für den heftigen Anstieg der Rohölpreise nach dem Beginn des Iran-Kriegs treuherzig von sich weisen. Abzocke? Wir doch nicht! Doch gleichzeitig deuten die Politiker mit vier Fingern auf sich selbst. Im vermeintlichen Koalitions-Klartext blieb nämlich mal wieder eine Tatsache unerwähnt: Der größte Profiteur der gestiegenen Spritpreise ist der Staat selbst. Und er möchte das mitnichten ändern, was rund um die Sitzung überdeutlich wurde

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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