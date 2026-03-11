Straubinger Tagblatt

Wachstum muss durch Reformen gefördert werden

Soll sich Deutschland dauerhaft daran gewöhnen, politische Blockaden mit neuen Schulden zu überdecken, und damit eine Illusion von Handlungsfähigkeit zu erzeugen? (...)

Wer glaubt, sich mit immer neuen "Sondervermögen" Wachstum und Modernisierung kaufen zu können, fährt einen gefährlichen Kurs: Ja, Kredite können Investitionen ermöglichen. Doch sie garantieren weder Produktivitätssprünge noch ein effizienteres Staatswesen. (...)

Die große Bewährungsprobe der Koalition besteht deshalb darin, den Mut zu finden, Prioritäten zu setzen, Subventionen und laufende Ausgaben des Staates zu kürzen und Wachstum durch Reformen statt durch Schulden zu fördern.

