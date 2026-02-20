Straubinger Tagblatt

Austausch muss an realen Orten stattfinden

Straubing (ots)

Wann immer es medial um Angriffe auf Kommunalpolitiker geht, erscheint die Ursachenforschung mühsam. (...)

Was sicher eine große Rolle spielt, ist die Verlagerung von echtem Austausch in den viel zu anonymen digitalen Raum: Soziale Medien, die nicht umsonst inzwischen von manchen als asoziale Medien betitelt werden, belohnen durch ihre Algorithmen polarisierende Inhalte, verstärken Filterblasen und die dauerhafte Bestätigung der eigenen Meinung. (...)

Was also tun, als Einzelner? (...) Das Handy mal weglegen und schauen, wie man selbst ein bisserl dazu beitragen kann, dass die realen Begegnungsräume nicht zu kurz kommen, sei es im Wirtshaus ums Eck, dem Jugendtreff oder dem Ehrenamt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell