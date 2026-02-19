Straubinger Tagblatt

Deutschland liefert durch aggressive Bildsprache Nahrung für Propaganda

Straubing (ots)

Es gab eine Zeit vor Putin, es gibt jetzt die Zeit mit Putin - und es wird eine Zeit nach Putin geben! Ist es gut für uns, wenn die Menschen in Russland gelernt haben, dass wir ihre Feinde sind? Ist es gut für uns, wenn sich Boris Pistorius mit einer Drohne ablichten lässt, die im Krieg Russlands mit der Ukraine dem Töten russischer Soldaten dient? Jenseits aller Schuldfragen an diesem Krieg - es ist natürlich nicht gut für uns hier in Deutschland!

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell