Die SPD will überall anschlussfähig, aber nirgends verbindlich sein

Zunächst einmal flüchtet sich die SPD-Doppelspitze in wohlklingende Formeln, die zwar überall anschlussfähig, aber nirgends verbindlich sind. (...) Entscheidend wird sein, ob das Grundsatzprogramm tatsächlich erkennbare Zusagen macht, die für den Alltag der Menschen in diesem Land von Bedeutung sind - jenseits wohlklingender Versprechen. Dazu braucht es nicht mehr Stimmungsprosa, sondern den Mut, sich auf einige wenige, klare Linien festzulegen - und sich auch daran messen zu lassen. Nur dann hat der Aufbruch mehr Chancen als die vielen Erneuerungsrunden, die die SPD schon hinter sich hat.

