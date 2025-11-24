Straubinger Tagblatt

EU-Afrika-Gipfel: DIe EU muss mehr bieten als Investitionen

Die EU ist also spät dran, wenn sie nun ihre Beziehungen zur Afrikanischen Union - aus eigenem Interesse - neu aufstellen will. Mit Begeisterung sind die EU-Vertreter Europas beim EU-Afrika-Gipfel in der angolanischen Hauptstadt Luanda nicht empfangen worden. Zu oft sind sie schon enttäuscht worden, zu oft wedeln die Europäer mit dem erhobenen Zeigefinger und machen den Afrikanern Vorhaltungen, wenn es etwa um Menschenrechte geht. Ein Thema, um das sich die Chinesen, die vielen Städten und Regionen auch in Angola längst ihren Stempel aufgeprägt haben, nicht scheren. Für sie zählt Pragmatismus statt Demokratie.

