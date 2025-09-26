Straubinger Tagblatt

Es kommt etwas in Bewegung

Straubing (ots)

In dem soeben erschienenen Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute steht deutlich geschrieben, wie dringend notwendig Reformen in Deutschland sind. Das betrifft keineswegs nur das Bürgergeld, dessen Reformfähigkeit durch die aufgeregten Diskussionen über das Ausmaß der Einsparungen überschätzt wird, sondern den gesamten sozialen Bereich, also Rente, Krankenversicherung und Pflegeversicherung, wo derzeit leider Kommissionen die Handlungsfähigkeit bremsen. So hoffnungsfroh die Einsichten in der SPD-Spitze auch stimmen, weder Klingbeil noch Bas wissen wohl zur Stunde, ob die Genossen in ihrer Mehrheit auch dem Kurs folgen werden, den die beiden wohl als unausweichlich erkannt haben.

