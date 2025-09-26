Straubinger Tagblatt

Anklage gegen FBI-Chef: Trumps persönlicher Rachefeldzug ist ein Warnsignal

Institutionelle Grundpfeiler der USA beginnen zu bröckeln. Comey hatte in Trumps erster Amtszeit maßgeblich an den Russland-Ermittlungen mitgewirkt. Eine Demokratie lebt davon, dass Kontrolleure unbehelligt arbeiten können, selbst dann (oder gerade dann), wenn sie unbequem werden. Doch Trump und seine Leute sind zunehmend außer Rand und Band. Was jetzt in den USA geschieht, ist nicht nur ein persönlicher Rachefeldzug. Es ist ein Warnsignal an alle, die glauben, Demokratie und Rechtsstaat würden die zweite Amtszeit Trumps schon überdauern.

