"sportstudio live" im ZDF mit Vierschanzentournee und Tour de Ski

Nach den Weihnachtsfeiertagen lockt das letzte ZDF-Wintersport-Wochenende des Jahres mit dem ersten Springen der 73. Vierschanzentournee, mit den ersten Wettbewerben der 19. Langlauf-Tour de Ski, mit den alpinen Ski-Weltcups sowie mit der Biathlon World Team-Challenge. Am Samstag, 28. Dezember 2024, ist "sportstudio live" im ZDF von 11.10 bis 14.10 Uhr, von 16.03 bis 19.00 Uhr und von 19.20 bis 20.15 Uhr auf Sendung. Am Sonntag, 29. Dezember 2024, steht von 11.20 bis 19.00 Uhr Wintersport auf dem ZDF-Programm.

Mit der Qualifikation am Samstag und dem ersten und zweiten Durchgang am Sonntag startet in Oberstdorf die traditionelle Vierschanzentournee. 23 Jahre nach dem Triumph von Sven Hannawald hoffen die deutschen Skispringer endlich wieder auf einen Gesamtsieg. Moderatorin Lena Kesting und ZDF-Skisprung-Experte Severin Freund melden sich am Samstag ab circa 16.15 Uhr und am Sonntag ab etwa 16.00 Uhr vom Auftaktspringen (Kommentator: Stefan Bier). Den ersten Durchgang des Springens überträgt "sportstudio live" am Sonntag ab ca. 15.50 Uhr, den zweiten ab ca. 17.40 Uhr.

Alpiner Ski-Weltcup der Frauen und Männer

Zuvor ist an beiden Tagen ab 11.10 Uhr beziehungsweise 11.20 Uhr bereits der alpine Ski-Weltcup im ZDF zu erleben. Die Frauen sind im österreichischen Semmering aktiv, die Männer im italienischen Bormio. Von dort meldet sich Moderatorin Amelie Stiefvatter mit ZDF-Ski-alpin-Experte Marco Büchel. Kommentatoren der Wettbewerbe sind Julius Hilfenhaus beim Weltcup der Frauen und Fabian Meseberg beim Weltcup der Männer. Am Samstag geht es ab 11.10 Uhr zunächst mit der Zusammenfassung des ersten Laufs im Riesenslalom der Frauen los, bevor die Übertragung von der Abfahrt der Männer und vom zweiten Lauf im Riesenslalom der Frauen folgt. Am Sonntag ist ab 11.20 Uhr zunächst der Super-G der Männer live im ZDF zu sehen, der Slalom ist ab 10.30 Uhr zudem im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu verfolgen.

Tour de Ski in Toblach

Zum Auftakt der Tour de Ski wird der Langlauf-Weltcup im italienischen Toblach ausgetragen. Moderator Florian Zschiedrich führt die ZDF-Zuschauer durch die Übertragungen von dort – am Samstag zunächst mit den Zusammenfassungen vom Sprint der Frauen und Männer (ab 16.03 Uhr), am Sonntag mit der Übertragung der 15-Kilometer-Massenstarts bei Frauen (12.35 Uhr) und Männern (14.35 Uhr). Heiko Klasen ist als Kommentator im Einsatz.

Biathlon auf Schalke

Mit dem Massenstartrennen ab 18.00 Uhr und dem Verfolgungsrennen ab 19.20 Uhr rückt am Samstagabend die Biathlon World Team-Challenge in der Arena auf Schalke in den Fokus. Dort gehen erneut zehn gemischte Teams an den Start – kurz vor dem Jahreswechsel geht es nicht um Weltcuppunkte, sondern um ein besonderes Biathlonerlebnis mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld. Für Deutschland gehen Franziska Preuß mit Philipp Nawrath und Vanessa Voigt mit Justus Strelow an den Start. Das ZDF-Biathlon-Team ist mit dieser Besetzung vor Ort: Moderator Alexander Ruda, Expertin Denise Herrmann-Wick, Kommentator Volker Grube und Co-Kommentator Sven Fischer.

Die ersten ZDF-Wintersport-Übertragungen im neuen Jahr

Das ZDF überträgt von der Vierschanzentournee 2024/2025 das erste Springen aus Oberstdorf und das abschließende vierte Springen aus Bischofshofen. Am Sonntag, 5. Januar 2025, ist "sportstudio live" im ZDF von 11.15 bis 18.00 Uhr auf Sendung und berichtet neben der Qualifikation des vierten Springens auch vom Weltcup-Skispringen der Frauen, von der Tour de Ski und von den Weltcup-Wettbewerben im Ski alpin, im Bob und im Rodeln. Am Montag, 6. Januar 2025, ist von 14.20 bis 19.00 Uhr zunächst das Weltcup-Skispringen im österreichischen Villach zu sehen, bevor ab 16.05 Uhr das Abschlussspringen der Vierschanzentournee im Fokus steht.

Wintersport online auf sportstudio.de

Auf sportstudio.de ist rund um die Uhr eine große Informationsvielfalt zum Wintersport zu finden – im Livestream, im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDF­mediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und ein­zelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit – auch mobil in der ZDFmediathek-App.

