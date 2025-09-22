Straubinger Tagblatt

Spagat der Bischöfe

Straubing (ots)

Die jüngsten Äußerungen des Papstes zur Homosexualität und seine Vorbehalte gegen Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare dürften eher für Skepsis sorgen. In jedem Fall macht der Papst deutlich, dass Veränderungen der Sexualmoral in der Weltkirche, wenn überhaupt, nur in winzigen Schritten zu erwarten sind.

Das zwingt die deutschen Bischöfe zum Spagat. Es wächst der Druck der Gemeinden, den Synodalen Weg und weitergehende Reformen auch gegen die Vorbehalte Roms voranzutreiben. Ob es den deutschen Bischöfen gelingt, zwischen Traditionen und Reformen einen tragfähigen Kompromiss zu finden, ist nicht nur für die Vollversammlung ein Prüfstein, sondern auch für die Zukunft der Kirche in einem Land, in dem sich immer mehr Menschen von ihr abwenden.

