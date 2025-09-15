Straubinger Tagblatt

Energiewende ist kein Wünsch-dir-was

Straubing (ots)

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche bringt die Grünen und die Klimaschützer auf die Zinne. Sie bremse die Energiewende aus, lautet noch der freundlichste Vorwurf. Dabei kann die Energiewende nur funktionieren, wenn sie bezahlbar ist. Dafür muss sie von Ideologie befreit und wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Dass das Zeitalter erneuerbarer Energien zum Preis einer Kugel Eis zu haben ist, ist längst als Märchen entlarvt. Die Energiewende belastet den Staatshaushalt und die Verbraucher enorm. Reiche ist zuzustimmen, wenn sie beklagt, die Bezahlbarkeit sei "zu lange nicht ausreichend berücksichtigt worden".

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell