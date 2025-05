Straubinger Tagblatt

Friedrich Merz ist ein Gewinner, der verloren hat

Straubing (ots)

Mit "Paukenschlag" ist die Überraschung vom Dienstag zu harmlos formuliert, es war kurz vor einem Debakel. Ein Denkzettel ist es allemal. (...) Es stimmt aber keineswegs, dass Deutschland über mehrere Stunden vor dem Abgrund stand, es ging weder um die Zukunft Deutschlands noch Europas, es ging hier vor allem um die Zukunft von Friedrich Merz. Wäre der Kandidat auch im zweiten Wahlgang durchgefallen, hätte er die Segel streichen müssen. (...) Merz (...) bekam das Stoppschild schon, bevor er überhaupt anfangen durfte. Eine Staatskrise war das am Dienstag dennoch nicht, sondern am Ende auch ein Beweis und eine Bestätigung für Demokratie und Verantwortungsbewusstsein der Abgeordneten: Union und SPD haben sich mit Grünen und Linkspartei pragmatisch und ohne Schaum vor dem Mund auf eine Änderung der Geschäftsordnung verständigt, um die zweite Wahl am gleichen Tag überhaupt zu ermöglichen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell