Jetzt ist die Chance, sich in der Verteidigung europäisch aufzustellen

Die gesamte Sicherheitsarchitektur des alten Kontinents steht auf dem Spiel. Die Verantwortung dafür trägt auch die EU. In einem Punkt haben die USA nämlich recht. Es war schlichtweg unhaltbar, dass 350 Millionen Amerikaner auf ewig für die Sicherheit von 450 Millionen Europäern bezahlen. Die neue Realität mag bestürzend und verwirrend sein. Doch nach dem schmerzhaften Erwachen in dieser Wirklichkeit bietet sich ihnen die Chance, sich wirklich europäisch aufzustellen in Sachen Sicherheit und Verteidigung. Egal, ob es um die Beschaffung, die Planung oder Koordinierung geht - nationale Egotrips kann sich die Gemeinschaft nicht mehr leisten.Trotz der düsteren Aussichten stimmt optimistisch, dass die Dringlichkeit der Aufgabe in Brüssel angekommen ist. Leider gehört zu den typischen Reflexen, sich allein darauf zu konzentrieren, mehr Geld zu generieren. Dabei ist selbst mit Hunderten zusätzlichen Milliarden noch keine europäische Verteidigung erreicht. Stattdessen müssten die Europäer nicht nur deutlich mehr über Fähigkeiten sprechen, sondern sie vor allem schleunigst aufbauen.

