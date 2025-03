Straubinger Tagblatt

Nach Hamburg-Wahl: Rot-Schwarz spielt für Tschentscher keine Rolle

Der Sieg Peter Tschentschers und seiner SPD war Balsam für die nach der Bundestagswahl geschundenen Seelen der Genossen in Berlin: Parteichef Lars Klingbeil trat mit breitem Grinsen vor die Presse. Als hätte die SPD nicht knapp sechs Prozent an der Alster verloren. Und als hätte die Bundes-SPD irgendwas mit dem relativen Erfolg Tschentschers zu tun. Dabei ist der strikt auf Distanz zur Berliner SPD-Prominenz gegangen und hat weitgehend auf deren Wahlkampfhilfe verzichtet. (...) Rot-Schwarz würde es einer schwarz-roten Bundesregierung leichter machen, ihre Politik in der Länderkammer durchzusetzen. Das jedoch wird für Tschentscher keine Rolle spielen. Er weiß: Holt er die CDU in den Senat, werden ihm das viele SPD-Wähler sehr übelnehmen.

