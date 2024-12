Straubinger Tagblatt

Bundestagswahlkampf: Scholz holt auf, Merz muss jetzt liefern

Straubing (ots)

In der Frage, ob eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen werden soll, laviert Merz genauso herum wie in der Frage, ob mit ihm eine Reform der Schuldenbremse drin sei. Er habe sich angewöhnt, "in der Politik niemals nie zu sagen", sagte Merz am Mittwoch in der ARD-Sendung "Maischberger". Das mag taktisch geboten sein, um sich Optionen offen zu halten, kommt aber beim Wähler weniger gut an. Spätestens mit der Vorstellung des Wahlprogramms der Union, was noch vor Weihnachten passieren soll, muss sich Merz aus der Deckung wagen. Wer die Ampel drei Jahre lange engagiert kritisiert hat wie er, muss jetzt auch zeigen, wie er es besser machen will.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell