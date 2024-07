Wahlen in Großbritannien

Straubinger Tagblatt

(...) Sunak wollte es besser machen, das Talent dafür hatte er nicht. Vielmehr waren alle fähigen Politiker längst aus der immer weiter nach rechts gerückten Partei geflüchtet oder wurden gefeuert. Einen Neuanfang hin zu einer seriösen Führung lieferte er einen Zickzack-Kurs, ließ sich wie schon viele seiner Vorgänger von den rechten Kräften in der Partei vor sich hertreiben. Statt inhaltlich etwas zu bewegen, kreiste die Partei erneut vor allem um sich selbst. Selbst eingefleischte Stammwähler wenden sich nun von den Tories ab. Sie haben das Vertrauen in die Partei und ihre Politiker verloren. Allen Umfragen zufolge wird die Labour-Partei die Wahl an diesem Donnerstag gewinnen und Keir Starmer neuer Premierminister Großbritanniens. Nach 14 Jahren ist ein Wechsel dringend notwendig, ja längst überfällig.

