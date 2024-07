Straubinger Tagblatt

Deutsch-polnische Regierungskonsultationen

Straubing (ots)

Es stimmt auch, dass Deutschland seine osteuropäischen Nachbarn nie ganz ernst genommen hat. Polen fordert deshalb zurecht eine Partnerschaft auf Augenhöhe - zumindest der Wille dazu sollte an diesem Dienstag von Deutschland in einer 40-seitigen Absichtserklärung bekundet werden. Das "Weimarer Dreieck" beider Länder zusammen mit Frankreich ist auch ein wichtiges Zeichen, um Osteuropas Stellenwert Rechnung zu tragen. (...) Auch weil Frankreich ein problematischer Partner werden könnte, darf man kritische Töne aus Osteuropa nicht mehr so leicht überhören wie bislang. Das starke Deutschland und das selbstbewusste Polen müssen das Verbindende viel mehr betonen und dafür Kompromisse im Trennenden schließen. Es ist eine entscheidende Frage für ganz Europa.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell