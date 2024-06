Straubinger Tagblatt

Hochwasser - Die Versicherungspflicht ist lange überfällig

Straubing (ots)

Ein einheitlicher Versicherungsbeitrag, entweder in einer festen Summe oder in einem prozentualen Aufschlag auf die Wohngebäude- beziehungsweise Hausratprämie, wäre begründbar. In Frankreich und der Schweiz funktioniert das schon seit Jahren prima und die Beiträge sind niedrig. Es wäre die Anwendung des Solidaritätsprinzips, wie es in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt. Alle treten füreinander ein und zahlen den prozentual gleichhohen Beitrag - egal, ob nun gesund lebender Sportler oder trinkender Raucher mit Übergewicht.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell