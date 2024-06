Hochwasser

Straubinger Tagblatt

Wer gerade seinen Keller ausgepumpt hat oder sich an weiteren Folgeschäden von Hochwasserereignissen abarbeitet, wird über die Forderung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes wohl den Kopf schütteln. Der kommunale Spitzenverband fordert von der Bevölkerung mehr Eigenverantwortung und Eigenvorsorge, das geht hin bis Mitfinanzierung von Schutzmaßnahmen. (...) Kopfschütteln ist einerseits angebracht. Denn der praktische Hochwasserschutz kann nicht bei den Häuslebauern abgeladen werden. Dafür sind die Kommunen zuständig,(...) Das Hochwasserschutzgesetz II des Bundes enthält zu diesem Bereich weitere Vorgaben, allerdings hapert es in einigen Bundesländern mit der Umsetzung. Es kann jedoch nicht sein, dass Besitzern von Bestandsbauten nachträglich Kosten aufgebürdet werden. (...) Über solche Einzelpunkte hinaus hat der Städte- und Gemeindebund aber da einen Punkt, wo es um den grundsätzlichen Umgang mit Überflutungen geht. Die Forderung nach einem "allgemeinen Hochwasserbewusstsein" ist richtig, weil sie nicht nur die Menschen in den betroffenen Gebieten, sondern die Gesellschaft insgesamt betrifft. Es geht um den Klimaschutz und da wiederum beispielsweise um Fragen von baulicher Verdichtung und Flächenversiegelung. (...)

