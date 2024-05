Straubinger Tagblatt

Rassismus kann niemals ein Partyspaß sein

Straubing (ots)

Rassismus als Partyspaß. Mit zwei Fingern als Hitler-Bärtchen an der Oberlippe. Wie ekelhaft. (...) Entsprechend verständnislos sind etliche Reaktionen im Internet. Doch sind die Kalifats-Schreier aus Hamburg nicht gefährlicher als die Partymacher von Sylt? Das eine ist so schlimm wie das andere. 75 Jahre Grundgesetz wird in diesen Tagen gefeiert. Es ist die Hausordnung der Gesellschaft, die nur mit Respekt funktionieren kann, nicht mit Hass, Hetze und Ausgrenzung. Der Aufschrei, der auf die Sylter Partyszenen erfolgt, ist wichtig. Denn die empörten Reaktionen zeigt wie die Massenproteste gegen den Rechtsextremismus und Rassismus in den vergangenen Monaten, dass die Demokratie sehr wohl noch wachsam ist. Und dass es absolut niemals in Ordnung ist, rechtsextreme Parolen zu skandieren.

