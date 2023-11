ECOVACS ROBOTICS

Saug- und Wischroboter im Smart Home: Praktische Helfer für den Alltag

Black Week bietet bis zu 500 Euro Rabatt* auf ECOVACS Produkte

Düsseldorf (ots)

Gemäß dem Credo "Joy of Order", sinngemäß also der Freude an der Ordnung, bietet ECOVACS im Rahmen der Black Week vom 17. bis zum 27. November erneut attraktive Preisnachlässe von bis zu 500 EUR* auf seine Saug- und Wischroboter sowie andere nützliche Haushaltshelfer an, um die Suche nach den passenden Geschenken in der Vorweihnachtszeit zu erleichtern. Denn in unserem hektischen Alltag bleibt häufig wenig Zeit für unliebsame Aufgaben, wie das Reinigen des eigenen Heims - sei es das Staubsaugen, Wischen oder Fensterputzen. Viele Menschen sind deshalb auf der Suche nach intelligenten und zuverlässigen Lösungen, um diesen Aufgaben leichter nachkommen zu können und so mehr Zeit für ihre Liebsten oder ihre Hobbys zu haben. Die smarten Saug- und Wischroboter von ECOVACS können eine solche Lösung darstellen.

Sie unterstützen dabei, eine anhaltende Ordnung im eigenen Zuhause sicherzustellen und Verbraucher langfristig zu entlasten. Denn ein sauberes und gepflegtes Heim schafft nicht nur eine angenehme Atmosphäre, sondern trägt auch zur allgemeinen Lebensqualität bei. So können Konsumenten sich entspannt zurücklehnen und sicher sein, dass ihr Zuhause immer im besten Zustand ist.

DEEBOT X2 OMNI - Die (fast) vollautomatische Haushaltshilfe

Wer nach einer vielseitigen Lösung Ausschau hält, für den könnte der DEEBOT X2 OMNI in der Black Week von besonderem Interesse sein. Als das Flaggschiff von ECOVACS bietet er beinahe vollautomische Haushaltshilfe. Dieser intelligente Roboter navigiert - mit Hilfe der neuen Navigationstechnologie Dual-Laser LiDAR - geschickt durch Räumlichkeiten und erkennt dabei Möbel und selbst kleinste Hindernisse, einschließlich schwer erreichbarer Stellen, dank seines eckigen und kompakten Designs.

Mit einer Saugkraft von 8.000 Pa bewältigt der DEEBOT X2 OMNI mühelos selbst kleinste Schmutzpartikel. Gleichzeitig sorgen rotierende Wischmopps dafür, dass kein Fleck auf den Böden zurückbleibt. Dank der intelligenten Auto-Mopp-Hebefunktion können die Wischmopps bis zu 15 mm angehoben werden, sobald der X2 OMNI einen Teppich erkennt. Wenn der DEEBOT X2 OMNI wieder an die OMNI-Station andockt, werden die Wischmopps gründlich mit heißem Wasser gereinigt und anschließend mit Heißluft getrocknet.

DEEBOT T20 OMNI - Der Top-Bestseller des letzten Prime Days mit der Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie

Der DEEBOT T20 OMNI ist die neueste Generation aus der DEEBOT T-Serie der Saug- und Wischrobotern von ECOVACS. Der DEEBOT T20 OMNI verfügt über die All-in-One Station mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie und der Auto-Mopp-Hebefunktion. Damit reinigt er gekonnt und in einem Zug Hartböden und Teppiche gründlich. Anschließend befreit er die Mopps mit heißem Wasser von Schmutz und Rückständen. Der T20 OMNI bietet zudem dank seiner neuen Gummibürste perfekte Voraussetzungen um selbst hartnäckigen Schmutz, wie zum Beispiel Tierhaare, effizient verschwinden zu lassen.

Wer auf die Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie verzichten kann, aber weiterhin von dieser fortschrittlichen Technologie profitieren möchte, findet dagegen mit dem DEEBOT T20e OMNI den passende Helfer im Haushalt.

WINBOT W1 PRO - Für einen glasklaren Durchblick

Der WINBOT W1 PRO von ECOVACS übernimmt das Fensterputzen. Mit einem verbesserten Haltemechanismus und intelligenter Kantenerkennung sorgt er für streifenfreie Fenster, selbst bei großen Flächen.

Weitere Highlights aus dem ECOVACS-Sortiment finden Sie auf der ECOVACS-Seite auf der Amazon-Webseite

In der Black Week bieten sich Ihren Lesern ebenfalls attraktive Angebote für andere ECOVACS-Haushaltshelfer. Der GOAT G1, ein kabelloser Rasenmähroboter, revolutioniert den autonomen Rasenschnitt. Der DEEBOT N8 BLACK eignet sich ideal für Einsteiger im Bereich der Saugroboter. Für ein kleines Upgrade zum N8 BLACK steht der DEEBOT N8 BLACK + AES zur Verfügung, ausgestattet mit der automatischen Absaugstation. Familien profitieren vom DEEBOT N10 PLUS, einem zuverlässigen Haushaltshelfer, der sowohl saugt als auch wischt. Darüber hinaus sind auch preiswerte Angebote wie der DEEBOT T9 AIVI und weitere Modelle aus der T-Serie von ECOVACS in der Black Week erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Webseite.

*Berechnung auf Basis der UVPs des Herstellers.

