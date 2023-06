eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

eismann versüßt Kindern den Start in die Ferien

Mettmann (ots)

Das ist buchstäblich mal ein cooler Ferienstart! Der Direktvertrieb für Tiefkühlkost eismann spendiert Kindern in Deutschland 100.000 Wassereis, das die rund 900 Vertriebspartner:innen an Schulen, Kindergärten, in Sportvereinen und an gemeinnützigen Organisationen im Juni und Juli verteilen werden.

"Täglich erreichen uns Anfragen von Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen mit der Frage, ob wir Veranstaltungen mit einer Eisspende oder ähnlichem unterstützen möchten", berichtet Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann und betont. "Eine Herausforderung ist für uns die Umsetzung, da individuelle Anfragen sehr aufwändig zu bearbeiten sind. Deswegen haben wir jetzt die Aktion "Cooler Ferienstart" ins Leben gerufen. Wir stellen dazu unseren Eisfrauen und Eismänner 100.000 Eis zur Verfügung, das sie zum Ferienstart kostenfrei verteilen können. Über 200 Termine in ganz Deutschland wurden bereits vereinbart, um Kindern mit einem Eis ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

Die eismann-Quetschies sind eine herrliche Erfrischung und nicht nur beliebt bei den Kindern, sie sind zudem vegan sowie laktose- und glutenfrei für einen unbeschwerten süß-fruchtigen Genuss. Die ersten Aktionen sind schon gestartet, zum Beispiel beim Kinderfest anlässlich des 15jährigen Jubiläum des Familienunterstützender Dienst der Lebenshilfe Hattingen. Offiziell bewerben kann man sich für die Aktion zwar nicht, aber es könnte sich lohnen den zuständigen Eismann vor Ort anzusprechen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Juli 2023, wenn auch die letzten Bundesländer in die Ferien starten.

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit fast 50 Jahren Kund:innen in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter:innen und mehr als 450 Mitarbeiter:innnen kümmern sich um ihre Kund:innen und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

Original-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuell