eismann unterstützt Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Mit gleich zwei Aktionen sammelt der Tiefkühl-Lieferdienst eismann Spenden für die Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei. "Gemeinsam für andere" lautet das Motto, unter dem sich eismann und die Düsseldorfer Eishockey-Gemeinschaft (DEG) zu einer gemeinsamen Hilfsaktion zusammengeschlossen haben. Gestartet ist die Aktion bereits beim Heimspiel der DEG am 26. Februar 2023 gegen den EHC München, wo Infoflyer verteilt wurden. Die Fans haben hier die Möglichkeit, im Onlineshop des Tiefkühlspezialisten mit dem Aktionscode "DEGspende" zu bestellen - der volle Betrag der Bestellung wird im Anschluss an die Aktion Deutschland Hilft e.V. gespendet. Der Tiefkühl-Lieferdienst intensiviert mit dieser Aktion sein Engagement, denn bereits kurz nach der Katastrophe hatte das Unternehmen Spendenprodukte ausgelobt, bei denen pro verkauftem Artikel ein Euro gespendet wird.

"Inspiriert durch das Benefizkonzert der Toten Hosen im Düsseldorfer PSD-Bank-Dome zugunsten der Erdbebenopfer, haben wir uns mit der DEG zusammen getan und ebenfalls eine Spendenaktion gestartet", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Wer schon immer die leckeren Fertiggerichte, Eiscremes oder veganen Speisen von eismann probieren wollte, kann dabei jetzt auch noch Gutes tun."

So einfach geht eismann probieren und helfen

Noch bis zum 12. März 2023 können Interessierte im Onlineshop oder über die eismann-App ein Kundenkonto anlegen, beliebig viele Produkte bestellen und beim Bestellabschluss den Gutscheincode "DEGspende" eingeben. Schon fließt der gesamte Betrag an die Erdbebenhilfe.

Parallel läuft eine zweite Spendenaktion für alle Kund:innen von eismann. Wer zwischen dem 13. Februar und 25. März 2023 einen der zahlreichen Aktionsartikel kauft, spendet automatisch einen Euro seines Einkaufsbetrags an die Aktion Deutschland Hilft e.V. für die Betroffenen in den Katastrophengebieten. Wie wäre es mit einer vegetarischen Gerstensuppe, Hackbraten Balkan Art, geräucherten Forellenfilets oder einer süßen Softeis-Selektion?

"Schon in den ersten Wochen der Spendenaktion sind mehr als 10.000 Euro zusammengekommen", berichtet Westermeyer. "Wir danken allen engagierten Kund:innen für ihre Unterstützung und hoffen, bis zum Aktionsende noch viel mehr Geld für die Erdbebenopfer sammeln zu können. Gemeinsam können wir vielen helfen."

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit fast 50 Jahren Kund:innen in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter:innen und mehr als 450 Mitarbeiter:innnen kümmern sich um ihre Kund:innen und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

