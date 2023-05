eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

eismann und der Bayerische Fußball-Verband kooperieren

Mettmann (ots)

eismann ist der neue Kooperationspartner des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). Als offizieller Partner wird der Tiefkühl-Heimservice unter anderem auf Banner, im Newsletter und den Sozialen Medien des BFV zu sehen sein sowie Präsenz beim Finaltag der Amateure am 3. Juni im TV zeigen.

Zudem macht sich eismann unter dem Motto "eismann probieren - Trikots kassieren" weiter für den Vereinssport stark. Neukund:innen können durch Einlösen eines Probiergutscheins ihrem Lieblingsverein zu neuen Trikots verhelfen. eismann sponsert dafür deutschlandweit mindestens 100 Trikotsätze im Wert von je 1.000 Euro.

"Wir freuen uns, dass wir mit eismann Tiefkühl-Heimservice einen weiteren Partner im Team des BFV begrüßen dürfen. Mit der Aktion "eismann probieren - Trikotsatz kassieren" werden so die bayerischen Vereine unterstützt, die besonders durch die Coronazeit und auch die aktuelle Situation extrem belastet sind. Nur mit Hilfe von starken Partnern ist der BFV in der Lage, das Serviceangebot für seine Vereine sicherzustellen. Dafür herzlichen Dank", sagt Andreas Schinko, Geschäftsführer der BFV Service GmbH.

eismann übernimmt die Trikot-Kosten für mindestens 100 Vereine

Neukund:innen sind berechtigt durch Einlösen eines Rabatt-Gutscheins im Wert von 20 Euro beim Kauf von eismann-Produkten (Mindestbestellwert 40 Euro) ihren Lieblingsverein für die Trikot-Aktion zu nominieren. Erhält ein Verein bis zum 10. Juni 2023 zehn und mehr Stimmen, kann er über den Partnershop von "11 Teamsports" bis zu 15 Spieler:innen- und zwei Torwart:innen-Trikots der Marke adidas sowie Hosen und Stutzen inklusive Vereinswappen, Rückennummer und Spieler:innennamen im Wert von rund 1.000 Euro bestellen. eismann übernimmt die Kosten für mindestens 100 Vereine.

Fair Play, Teamwork und Toleranz nachhaltig unterstützen

"Sport hat auf nahezu alle Lebensbereiche positive Auswirkungen. Er hält gesund, bringt Menschen zusammen und hilft dabei, sich selbst und die eigenen Stärken kennenzulernen. Der Vereinssport spielt dabei eine besondere Rolle, da er darüber hinaus auch eine soziale Komponente hat", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann und betont: "Fair Play, Teamwork und Toleranz sind Werte, die das Vereinsleben prägen und Vereinsmitglieder zusammenbringen, ganz unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Bildungsstand. Das möchten wir mit unserer Aktion und der Kooperation mit dem BFV nachhaltig unterstützen."

Soziales Engagement und eine attraktive Marke

Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei. Spendenaktionen zugunsten der Menschen in der Ukraine. Unterstützer des Vereinssports durch zahlreiche Aktionen wie kostenfreies Eis und ein Fußballplatz für 50.000 Euro - der Tiefkühl-Heimservice eismann setzt sich für Menschen in Not und für den Breitensport kontinuierlich ein und stärkt weiter sein soziales Engagement.

Über eismann:

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit fast 50 Jahren Kund:innen in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter:innen und mehr als 450 Mitarbeiter:innnen kümmern sich um ihre Kund:innen und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

