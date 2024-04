Straubinger Tagblatt

Das "Ich" des Bundespräsidenten lässt Klartext vermissen

Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt in die Türkei reist, bietet sich ihm eine große Chance: Er könnte beginnen, seine durchwachsene Bilanz im Umgang mit demokratiefeindlichen Staaten aufzubessern. (...) In seinem kürzlich vorgestellten Buch richtig erkannt hat Steinmeier, dass "Wir" gegenüber Demokratiefeinden entschlossen auftreten müssen. Das gilt aber nicht nur für die im Inneren, sondern auch für jene in Regierungspalästen, im Kreml, in Teheran oder am Bosporus. Und das "Wir" besteht aus ganz vielen "Ichs" - auch aus dem des Bundespräsidenten.

