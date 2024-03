Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Effektiv sparen durch clevere Garagenplanung

Bonn (ots)

In Zeiten, in denen die Kosten für Treibstoff, Wartung und Reparaturen kontinuierlich steigen, rückt die Suche nach Einsparmöglichkeiten bei Autobesitzern verstärkt in den Fokus. Trotz ebenfalls hoher Baustoffpreise bleibt der Erwerb einer Garage eine nachhaltige und wirtschaftlich kluge Entscheidung. Diese lockt zusätzlich mit dem Garagenrabatt, der eine Kfz-Versicherung um durchschnittlich etwa fünf Prozent günstiger machen kann.

Preiswert, effizient und zukunftsfähig: eine Betonfertiggarage

Bei der Wahl einer geeigneten Garage sticht die Betonfertiggarage mit einer Vielzahl von Vorzügen hervor. Sie gilt nicht nur als die preisgünstigere Option im Vergleich zu einer Konstruktion aus Mauerwerk oder einem individuellen Modell aus Holz, sondern setzt auch in Bezug auf eine schnellere Bauzeit neue Standards beim Thema Sparen.

Im Gegensatz zur traditionellen gemauerten Garage, die oft eine teure und komplexe Abstimmung zwischen bis zu 13 verschiedenen Gewerken erfordert, erweist sich die industriell gefertigte Betonfertiggarage als eine bequeme und unkomplizierte Alternative: Mit nur einem Ansprechpartner wird der Koordinationsaufwand drastisch reduziert, die Baustellenorganisation vereinfacht und ein möglicher Gewährleistungsfall leichter bearbeitet. Ein moderner maschinengestützter Produktionsprozess mit Schalungsanlagen sowie ein besonders schneller Aufbau tragen ebenfalls zu signifikanten finanziellen Vorteilen bei.

Betonfertiggaragen zeichnen sich durch eine beeindruckende Effizienz aus: Je nach Bauart erfolgt die Aufstellung der Garage innerhalb nur etwa einer Stunde, und sie kann bei Bedarf problemlos später an einen anderen Standort versetzt werden. Im Kontrast dazu steht der zeit- und kostenaufwendige Bau einer nicht versetzbaren gemauerten Garage, der eine Vielzahl an einzelnen Zulieferungen sowie eine schrittweise Errichtung erforderlich macht.

Ein Preisvergleich zeigt, dass Betonfertiggaragen in einer Standardgröße von sechs mal drei Metern um bis zu 60 Prozent kostengünstiger sein können als ihre gemauerten Alternativen.Trotz ihres attraktiven Preises besticht die aus hochwertigem Baumaterial hergestellte Betonfertiggarage durch Qualität und Langlebigkeit. Dazu trägt auch ihr hoher Brandschutz bei: Beton gilt als nicht brennbares Material.

Der Garagenrabatt: überzeugendes Argument bei der Garagenanschaffung

Der Garagenrabatt ist eine zusätzliche Möglichkeit für Fahrzeugbesitzer, die jährlichen Kosten für die Kfz-Versicherungsprämie zu verringern. Von der Vergünstigung profitieren alle Fahrzeugbesitzer, die ihr Auto in einer geschützten Umgebung wie einer Einzel-, Doppel-, Tief- oder Sammelgarage unterstellen. Viele Versicherer im Bereich Teil- und Vollkasko bieten diesen attraktiven Nachlass an. Die genaue Höhe der prozentualen Ersparnis kann variieren und hängt vom jeweiligen Versicherer sowie der vereinbarten Versicherungssumme ab.

Statistisch gesehen regulieren Kfz-Versicherer erheblich weniger bzw. geringere Schäden bei Fahrzeugen, die in Garagen untergebracht sind als bei jenen, die auf offener Straße geparkt werden. Dies liegt unter anderem daran, dass in einer Garage seltener Diebstähle, Marderbisse, Vandalismus, Unwetterschäden oder mutwillige Beschädigungen auftreten. Die geringere Schadensrate ermöglicht es den Versicherungsgesellschaften, bares Geld zu sparen, von dem sie einen Teil als Garagenrabatt an ihre Versicherten zurückgeben. Unerheblich ist hierbei, ob die Garage dem Fahrzeughalter selbst gehört.

Betonfertiggaragen als lukratives Investitionsobjekt

Neben der klassischen Nutzung als Unterstand für das Fahrzeug können Betonfertiggaragen auch als Kapitalanlage dienen. So können Besitzer zum Beispiel durch Vermietung, etwa auf weitläufigen Garagenhöfen, attraktive Zusatzeinkünfte erzielen. "Vor allem in Ballungszentren sind Garagenhöfe eine lukrative Angelegenheit. Der Bedarf an Stellplätzen ist dort besonders groß, die Erlöse aus Mieteinnahmen so gesehen relativ sicher", erklärt Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Tipp: Schnelles Handeln spart Geld. Wer sich jetzt für eine Garage entscheidet, kann schon im nächsten Hitzesommer und Sturmherbst das Auto kühl und sicher - und damit kostensparend - parken.

Mehr Informationen bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter

www.betonfertiggaragen.de

