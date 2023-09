Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Preiswert, vielseitig und hochwertig: Betonfertiggaragen rücken ins Blickfeld privater Bauherren

Bonn (ots)

Inflation und Corona-Pandemie haben die Bauträume vieler Bauherren platzen lassen: Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen und Häuser ging in den letzten Monaten aufgrund steigender Bauzinsen und stark angestiegener Materialkosten signifikant zurück. Wer ein Haus gebaut oder geplant, die Garage jedoch bereits wieder gestrichen hat, sollte wissen, dass er keineswegs darauf verzichten muss.

Betonfertiggarage mit massiven Vorteilen

Gerade in Zeiten knapper Budgets entpuppt sich die Betonfertiggarage als clevere Alternative. Mithilfe modernster Schalungsanlagen maschinen- und anlagengestützt hergestellt, ist die Betonfertiggarage nicht nur rund ein Drittel günstiger als ein massives Modell, sie bietet auch mehr Platz sowie viele individuelle Ausstattungsmöglichkeiten. Durch das Wegfallen von Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand reduzieren sich die Fixkosten enorm. Die Betonfertiggarage ist in zahlreichen Größen, Formen und Farben erhältlich und braucht in Hinsicht Langlebigkeit den Vergleich mit einer gemauerten Garage nicht zu scheuen. "Alles auf einen Punkt gebracht, ist die Betonfertiggarage vom Preis-Leistungs-Verhältnis her meist die klügere Wahl", weiß Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Sie garantiert eine optimale Planbarkeit, was bei einem Bauprojekt eine entscheidende Rolle spielt".

Ein Ansprechpartner, ca. eine Stunde Aufbauzeit

Wer sich für eine Betonfertiggarage entscheidet, wird von den vielen Vorteilen überrascht sein, die sie bietet. Im Gegensatz zu einer gemauerten Garage reicht bei der Betonfertiggarage oft eine einfache Bauanzeige bei der Genehmigungsbehörde aus, bevor der Aufbau mit sehr wenig Organisations- und Koordinationsaufwand starten kann. Statt der vielen Einzelgewerke beim Bau einer gemauerten Garage kommt hier nur eines zum Zuge. Der Wegfall von Schnittstellen erleichtert und beschleunigt die Organisation auf der Baustelle erheblich - auf Wunsch erhalten Bauherren sogar Unterstützung bei Behördengängen. Meist schon innerhalb einer Stunde nach Anlieferung steht die Betonfertiggarage am gewünschten Platz.

Mehr Nutzfläche durch hohe Maßflexibilität

In Zeiten immer breiter und höher werdender Fahrzeuge haben aus dem schalungsformbaren Material Beton gefertigte Fertiggaragen den Vorteil, genau auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer eingehen zu können - ob Einzelgarage, Doppelgarage oder Großraumgarage. Stauraum für Fahrräder und Gartengeräte kann problemlos miteingeplant werden. Dank ihrer schlankeren, aber hochstabilen Wände bietet die Betonfertiggarage bis zu 30 cm mehr Innenraumbreite als die gemauerte Variante.

Robust, sicher und langlebig

Gerade im Vergleich zu Stahlblechgaragen oder Holzcarports, die wenig Schutz vor Schäden durch Sturm, Vandalismus oder Einbruch bieten, weiß die Betonfertiggarage zu überzeugen. Durch die Kombination unterschiedlicher physikalischer Fähigkeiten hält sie selbst extremen Belastungen stand. Der Baustoff Beton schafft nicht nur eine hervorragende Ausgleichswirkung bei extremer Hitze oder Kälte, sondern puffert bei einem Brandfall auch hohe Temperaturen - eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude wird somit oftmals verhindert.

Hingucker im Stil des Hauses

Die Betonfertiggarage ist weit mehr als nur ein weißer, rechteckiger Kasten. Erscheinungsbild und individuelle Ausstattung können ganz auf die Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt werden - bis hin zur Designgarage. So können verschiedene Putzarten und Farben Akzente setzen oder Farben des Wohnhauses aufgreifen. Garagentore, Dächer, Dachrandverkleidungen, Türen und Fenster stehen in zahlreichen Ausführungen, Materialien und Farben zur Auswahl. Mit weiteren Ausstattungen wie Wallboxen zum Laden von Elektro-Fahrzeugen oder Wandhalterungen für Reifen kann schließlich auch die Funktionalität der Betonfertiggarage ergänzt werden.

So findet auch in Zeiten des Sparens jeder Bauherr ein Modell ganz nach seinen Wünschen, Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten.

Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell